SV Ettenkirch wahrt makellose Bilanz

Erfolgreich spielt momentan auch die Jugend des SV Ettenkirch. Die erste Jungenmannschaft hat die ersten beiden Partien in der Kreisliga A gewonnen. Und auch die zweite Jungenmannschaft ist in der Kreisliga B noch ungeschlagen (ein Sieg, zwei Unentschieden). Zuletzt siegte Ettenkirch II mit 7:3 beim TSV Fischbach – sehr zur Freude von Jugendtrainer Sebastian Rösenberg. Den Sieg sicherten Lukas Bezler, Manuel Mayer und Tobias Mayer. (sz)

Die erste Tischtennismannschaft des SV Ettenkirch hat einen hervorragenden Start hingelegt. Im dritten Saisonspiel in der Bezirksklasse gab es für den SV den dritten Sieg. Auswärts beim SSV Kau jubelten die Ettenkircher am Samstag über einen 9:5-Erfolg.

In diesem Duell kam nur sehr wenig Spannung auf. Ettenkirch gewann zwei der drei Eingangsdoppel und legte dann in den ersten Einzeln den Grundstein zum Sieg. Richard Pfeifer, Christian Breyer und Daniel Breyer sorgten für eine 5:2-Führung. Danach brannte nichts mehr an, sodass der SV seine makellose Bilanz wahrte.

VfB Friedrichshafen klettert auf Rang drei

Aktuell rangiert Ettenkirch jedoch nur auf Rang zwei. Erster ist die TG Bad Waldsee, die ein Spiel mehr absolviert hat und mit 7:1 Punkten die Tabelle der Bezirksklasse anführt. Auf Rang drei sprang der VfB Friedrichshafen (9:5 beim SV Blitzenreute).