SV Ettenkirch verzeichnet Mitgliederrekord

Ettenkirch (sz) - Die turnusgemäße Generalversammlung des SV Ettenkirch fürs Geschäftsjahr 2017 hat am Dienstagabend stattgefunden. Beständigkeit in der Vorstandschaft und große Aufgaben in der zweijährigen Legislaturperiode sind laut Vereinsbericht Schlagworte der Generalversammlung 2018.

Nach der Begrüßung der Versammlung blickte die SVE-Vorsitzende Alexandra Foltan auf das vergangene Jahr zurück. Die Mitgliederzahlen verzeichnen mit 1171 einen neuen Rekord. 2017 war ein ereignisreiches Jahr wegen des geplanten Gesundheitszentrums mit Bürgersaal. Zudem konnten die Mitglieder beim Apfelwandertag in Ettenkirch tatkräftig unterstützen. Das Event „Rad & Roll“ sei ebenfalls gut angenommen worden – wie auch die Ausrichtung der Sportlerehrung der Stadt Friedrichshafen. Das Geschäftsjahr 2017 schloss der Verein mit einer großen gemeinsamen Weihnachtsfeier ab. Highlight war hier die Kinderolympiade mit dem Besuch des heiligen St. Nikolaus.

Im Anschluss erläuterte Waldemar Witulski, stellvertretender SVE-Vorsitzender, die Details (Baupläne, Standort) des neu geplanten Gesundheitszentrums mit Bürgersaal, das noch in diesem Jahr gebaut werden soll. Geplant sei hier ein großzügiger Gymnastikraum und ein Fitnessstudio, in welchem auch Reha-Sport und Krankengymnastik angeboten werden.

Der Kassenbericht, vorgetragen von Kassier Jürgen Lehle, verzeichnete abermals einen positiven Trend. Wenn man die Summen der Ausgaben und Einnahmen hörte war man fasziniert.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft und der Kassenführung leitete Karl-Heinz Rist die Neuwahlen. Hier zeigte sich Kontinuität: Neben Mona Foltan als Vorsitzende sowie Waldemar Witulski und Markus Amann (Stellvertreter) wurden auch Kassier Jürgen Lehle und Sven Kubitzky als Schriftführer einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt. Bestätigt im Amt wurde auch Kathi Lorch als Gesamtjugendleiterin.

Bei der Wahl der vier Beisitzer musste man eine geheime Wahl durchführen – gab es doch mehr Kandidaten wie Plätze. Am Ende konnten sich Gerald Kaiser und Charline Ponader durchsetzen. Neu dabei sind Willi Foltan und Hermann Schmeh als Beisitzer. Mona Foltan bedankte sich bei den scheidenden Beisitzern für die langjährige Unterstützung im Verein.

Anschließend berichtete Kathi Lorch über den positiven Trend im Kinderturnbereich. Die Berichte der einzelnen Abteilungen waren ebenfalls von einem positiven Trend gekennzeichnet. Bei der Fußballabteilung können die zwei aktiven Mannschaften des SV Ettenkirch gut in den Ligen mithalten. Und auch die Jugendabteilung steht gut da.

Sorgenkind Tischtennisabteilung

Michael Riether berichtete über die Abteilung Turnen, die einen großen Zulauf im Kinderturnbereich verzeichnen kann. Auch die zwölf weiteren Kurse wie Geräteturnen, Activity Girls, Yoga-Flow, Aerobic, Pilates, Nordic Walking, Skigymnastik, Frauenturnen, Rücken-Fit, Boule und Jedermannsturnen seien gut besucht. Am Ende bedankte sich Riether bei Eva Rostohar, die nach knapp 20 Jahren das Frauenturnen an Charline Ponader übergeben hat.

Der Bericht der Situation in der Tischtennisabteilung, vorgetragen von Richy Pfeifer, fiel etwas nüchterner aus. Hier verzeichneten die aktiven Teams einige Spielerabgänge. So spielt man aktuell mit drei Mannschaften im aktiven Bereich sowie einer Jugendmannschaft.