SV Ettenkirch Jugend 2 steigt auf

Am 3. Dezember startete um 10.00 Uhr die zweite Jugendmannschaft ihr letztes Spiel der Runde auswärts in Kressbronn. Gleich zu Beginn konnten beide Doppel gewonnen werden. So ging es dann auch weiter. Lediglich ein Spiel wurde abgegeben uns verhalf dem TV Kressbronn zu einem Ehrenpunkt. Am Ende stand ein souveränes 1:9 auf der Anzeigetafel. Somit war Platz 1 in der Tabelle gesichert, das bedeutet den direkten Aufstieg in die Kreisliga A, freut sich der Jugendtrainer Sebastian Rösenberg.

Unsere zweite Jugend besteht aus Lukas Bezler, Leyla De Rosa, Sebastian Gauer, Florian Gauer, Manuel Mayer, Tobias Mayer, Sebastian Marwinski, Nico Ibold und Johannes Harder. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Training zahlt sich aus.

Im nächsten Jahr verstärken noch David Fast und Jack Skulski unsere Jugend 2. Bei dieser beachtlichen Zahl an Spielern wäre eine weitere Jugendmannschaft durchaus denkbar.

Die Jugend 1 spielte um 14.00 Uhr auswärts gegen den FC Kluftern. Obwohl die Mannschaft mit Daniel Marschall, Pascal Witulski und Joel Witulski das Doppel abgegeben musste konnten sie sich in den Einzeln steigern. Am Ende gewannen sie mit einem tollen Ergebnis von 2:8 Punkten was ihnen wieder die Tabellenführung einbrachte. Weiter so! Nun wartet auf die erste Msnnschaft noch ein letztes Spiel gegen Altshausen, dann ist die Runde vorbei und die Winterpause kann beginnen.