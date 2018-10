Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 richten sich die Blicke zuallererst auf den Tabellenführer SV Achberg. Der gastiert bei der in dieser Saison arg schwächelnden Landesligareserve des VfB Friedrichshafen und will seine Negativserie im Häfler Zeppelin-Stadion endlich zu den Akten legen. Interessant dürfte auch das Verfolgerduell zwischen dem SV Oberteuringen und dem TSV Schlachters werden. Und auch die Spielvereinigung Lindau dürfte beim wiedererstarkten FC Dostluk Friedrichshafen gefordert sein. Spielfrei hingegen hat der aktuell Tabellenzweite TSV Tettnang.

In aller Regel im Spätherbst hatten die Achberger in den vergangenen zwei Jahren das Vergnügen, bei der U23 des VfB anzutreten. Dort setzte es auf dem Kunstrasenplatz jeweils Niederlagen. Damit soll dieses Mal endlich Schluss sein, hofft SVA-Coach Michael Riechel. Dessen Mannschaft hat, sieht man einmal vom 2:2-Unentschieden im Derby bei der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz, in den vergangenen Wochenenden alle Partien für sich entscheiden können. Abgesehen vom 1:3-Ausrutscher in Tettnang weisen die Achberger das beste Punktekonto auf. Mal sehen, ob die Siegesserie am Sonntag in Friedrichshafen anhalten wird.

In Lauerstellung zu den ganz oberen Rängen liegt derweil die Spielvereinigung Lindau, die mit einem Sieg am Sonntagnachmittag beim FC Dostluk den spielfreien TSV Tettnang in der Tabelle überholen könnte. Doch die Mannen um SpVgg-Coach Marco Mayer, soeben von einem Kurzurlaub zurückgekehrt, müssen auf der Hut sein. Gestärkt durch ihren knappen 2:1-Erfolg beim TSV Schlachters, geht die Häfler Mannschaft von FCD-Spielercoach Ceyhan Güler gestärkt in Partie. „Das war eine mannschaftlich geschlossene Leistung“, so Güler. Trotz dreier Ausfälle will der FC Dostluk gegen Lindau so gut es geht Paroli bieten. „Wir wollen zu Haue unter keinen Umständen verlieren“, betont der Spieltrainer.

Einen schweren Gang hat der Tabellenletzte FC Friedrichshafen anzutreten. Gilt es für den bislang punktlosen Klub doch, auf dem sanierten Sportplatz in Wasserburg-Hengnau bei der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz zu bestehen und nach Möglichkeit endlich etwas Zählbares einzufahren. Entsprechend vorgewarnt gibt sich Thomas Kristen: „Wir werden den FC mit Sicherheit nicht unterschätzen“, sagt der SGM-Coach und verweist dabei auf die teils knappen Spielergebnisse des nächsten Gegners während der vergangenen Wochen. Wobei die Spielgemeinschaft am bayerischen Bodenseeufer nach mehreren Unentschieden, zumal vor heimischer Kulisse, diesmal nichts zu verschenken hat. „Unsere Zielsetzung ist klar. Wir wollen einen Dreier“, so Kristen.

Den Kontakt zu den Spitzenplätzen wollen weder der SV Oberteuringen (20 Punkte) noch der TSV Schlachters (16) ganz abreißen lassen. Beide treffen am Sonntag aufeinander.