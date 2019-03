Der 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 steht ganz im Zeichen des Topduells des Spitzenreiters SV Achberg, der am Sonntag (31. März, 15 Uhr) auf dem Sportplatz in Esseratsweiler den Tabellendritten TSV Tettnang empfängt. Die Mitkonkurrenten um die Aufstiegsränge sind allesamt auswärts gefordert.

Allen voran die Spielvereinigung Lindau, die nach dem 2:1-Heimsieg gegen die Achberger Morgenluft im Kampf die ganz vorderen Plätze wittert und beim A2-Aufsteiger FC Kosova Weingarten gefordert sein wird. Auf dem kleinen Rasenplatz inmitten des Industriegebiets Argonnenpark wollen SpVgg-Spielercoach Marco Mayer und seine Mannen versuchen, den 3:1-Hinspielerfolg aus der Rückrunde zu bestätigen und die zwei Zähler Rückstand auf Tettnang beziehungsweise den Drei-Punkte-Abstand zum SV Oberteuringen zu verringern. Die Mannschaft von SVO-Trainer Michael Krause, die es als Tabellenzweiter durch die 0:1-Niederlage bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen versäumte, zum SV Achberg weiter aufzuschließen, ist am Sonntag beim TSV Neukirch gefordert. Kein Spaziergang: Ist der TSV doch zuletzt beim Tabellenvorletzten FC Dostluk Friedrichshafen mit 1:2 untergegangen und rutschte dadurch gefährliche nahe an den Relegationsplatz. Damit stehen die Neukircher vor heimischer Kulisse unter großem Druck.

Nach den holprigen Start aus der Winterpause mit zwei Niederlagen gegen Schlachters (2:3) und Lindau (1:2) will Achbergs Coach Michael Riechel zu Hause gegen den TSV Tettnang erstmals im neuen Jahr überhaupt punkten. Das will allerdings auch Mico Susak – und zwar möglichst dreifach. Seine Spieler haben dem SVA beim 3:0-Heimerfolg im Spätsommer die einzige Niederlage der Hinrunde zufügen konnten. „Kleinigkeiten werden entscheidend sein. Das schenkt sich von der Qualität her nicht“, meint Mico Susak beim Vergleich beider Kontrahenten. Ohne die Langzeitverletzten Marvin Tabler und Simeon Witzemann sowie mit einigen kränkelnden Spielern wird der TSV-Coach nach Achberg reisen.

Leicht durchschnaufen konnte die SGM Fischbach/Schnetzenhausen nach dem 1:0 über Oberteuringen. „In der Woche davor hatten wir bei einer Spielerversammlung eine Aussprache“, berichtet SGM-Abteilungsleiter Andreas Zimmer. Offenbar zeigte diese Wirkung, die Häfler Spielgemeinschaft kehrte, dank der „mannschaftlichen Geschlossenheit“, vorerst auf die Erfolgsspur zurück.

Am Sonntag gastiert die SGM beim TSV Eriskirch. „Ein unangenehmer Gegner“, weiß Zimmer. Antonio Di Modugno, der erst am Donnerstagabend mitteilte, dass er nach der Saison dem TSV Eriskirch als Trainer nicht mehr zur Verfügung stehen wird, geht von einer Partie „auf Augenhöhe“ aus.