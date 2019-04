SV Achberg trifft auf zuletzt schwächelnde Oberteuringer

Während Tabellenführer SV Achberg wieder in die Spur gefunden hat, sind auch die Verfolger in der Fußball-Kreisliga A II weiterhin heiß auf Zählbares. Das Spitzenspiel des 24. Spieltages wird in Schlachters ausgetragen, wenn der TSV (Rang vier) den Namensvetter aus Tettnang (Tabellenplatz zwei) empfängt.

Mit seinen Saisontreffern 24, 25, 26 und 27 meldete Torjäger Simon Goldbrunner sich und seinen zuletzt schwächelnden SV Achberg am vergangenen Wochenende eindrucksvoll im Meisterschaftsrennen zurück. Am Ende setzte sich der momentane Liga-Primus der A-Klasse beim noch vor der Pause dezimierten FC Dostluk Friedrichshafen klar mit 7:0 durch und tankte Selbstvertrauen im Titelkampf. „Für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten wieder platzt“, sagte SVA-Coach Michael Riechel schon vor einiger Zeit, als es bei seiner Mannschaft nach einer fulminanten Vorrunde in den ersten Partien des neuen Jahres alles andere als rundlief.

Ähnlich sieht es nach wie vor beim SV Oberteuringen aus, der nach einem 7:1-Erfolg gegen Dostluk seit Mitte März keinen dreifachen Punktgewinn mehr feierte und sich von Tabellenrang zwei auf Platz fünf verschlechterte – und das punktgleich mit der U23 des VfB Friedrichshafen, die ebendiesen SVO an Spieltag 23 am Ostermontag auf eigenem Platz mit 5:0 abschoss. „Schade, dass wir unseren Saisonstart mit nur drei Punkten aus den ersten sieben Spieltagen total in den Sand gesetzt haben“, erklärt VfB-Spielertrainer Oliver Senkbeil und ergänzt: „Wir können das nun aber nicht mehr ändern.“ Aktuell ist die Reserve des Häfler Landesligisten aber sehr gut in Form und belegt – punktgleich mit der SpVgg Lindau (Erster) und dem TSV Schlachters (Dritter) – mit jeweils 16 Zählern in der Rückrundentabelle Rang zwei. „Wir sind nur noch einen Punkt hinter Schlachters und wollen noch so viele Zähler wie nur möglich mitnehmen.“

Das haben auch die Fußballer aus Lindau sowie ebendiese Jungs aus Schlachters vor, die nun – alle Spiele am Sonntag, 28. April, 15 Uhr – den ärgsten SVA-Verfolger, den TSV Tettnang, empfangen. Die SpVgg genießt – ebenso wie Achberg gegen Oberteuringen und die VfB U23 gegen Neukirch - Heimrecht gegen die SGM Fischbach/Schnetzenhausen, während der FC Kosova Weingarten den FC Dostluk zum Kellerduell bittet. Außerdem spielen: TSV Eriskirch - FV Langenargen und TSG Ailingen - SGM TSV Hege/SV Nonnenhorn/BC Bodolz. Spielfrei ist der FC Friedrichshafen.