Zwei der fünf am vergangenen Wochenende angesetzten Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga A2 sind witterungsbedingt ausgefallen. Das dritte Spiel wurde wegen eines Todesfalls kurzfristig abgesagt. Gespielt werden konnte in Friedrichshafen: Während sich die U23 des VfB gegen die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz mit 4:1 durchsetzte, siegte der SV Achberg beim SC Friedrichshafen mit 5:1.

Einen 4:1-Heimsieg auf dem Kunstrasenplatz des Häfler Zeppelin-Stadions fuhr die U23 des VfB Friedrichshafen am Samstag gegen die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz ein. Während der VfB die sich bietenden Torchancen konsequent nutzte, spielten die Gäste aus dem Bayerischen vorne zu wenig zwingend. Nach 0:1-Rückstand gewann der SV Achberg beim Tabellenletzten SC Friedrichshafen mit 5:1 und ist jetzt Tabellenzweiter hinter dem VfL Brochenzell. Die Partie zwischen dem TSV Neukirch und der SGM Fischbach/Schnetzenhausen wurde wegen eines Todesfalls abgesagt. Neukirchs ehemaliger Spieler Martin Marschall starb am vergangenen Donnerstag an einer Lungenembolie. Marschall war bis 2016 Torwart der ersten Mannschaft und danach ein Jahr lang Torwarttrainer. In dieser Saison pausierte er. Seit 2008 spielte Marschall für den TSV. Der Verein trauert um den 31-Jährigen.