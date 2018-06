SV Achberg empfängt FC Friedrichshafen zum Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A II

Das Osterwochenende bietet eine Möglichkeit Nachholspiele im Fußball anzusetzen. Am Donnerstag erwartet der SV Achberg in der Fußball-Kreisliga A II den FC Friedrichshafen.. Anpfiff ist Donnerstag um 18.30 Uhr. Das Vorrundenspiel, wurde am 10. November 2013 wegen schlechten Witterungsverhältnissen abgesagt. Dabei ist die Ausgangssituation durchaus kurios. Da der SV Achberg insgesamt zwei Spiele weniger hat, als die Konkurrenz, kann der SVA mit den Siegen in beiden Nachholspielen sogar auf Rang drei vorrücken und sich damit die Abstiegssorgen vorerst entledigen.

Dennoch will sich SVA-Coach Kevin Bosio auf keine Rechenspiele einlassen: „Ich sage meiner Mannschaft immer, dass die Nachholspiele nicht automatische Siege bedeuten. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und wollen deshalb gegen Friedrichshafen gewinnen.“ Beide Mannschaften sind nicht optimal in die Rückrunde gestartet.

Während die Gäste vom FC Friedrichshafen mit einem 9:1-Erfolg gegen die SpVgg Lindau am ersten Spieltag für Aufsehen gesorgt haben, folgte eine unglückliche 0:1-Niederlage beim SV Tannau. Dafür besiegte der FCF die SGM Hege/Bodolz am vergangenen Wochenende mit 3:0. Das Team von TRainer Giovanni Rizzo muss, um oben dran bleiben zu können, die Leistungsschwankungen möglichst ausschalten.

Der SV Achberg hat ebenfalls gegen den SV Tannau in der Rückrunde verloren sowie am vergangenen Spieltag zu Hause gegen den VfL Brochenzell. Dafür glückte ein 5:2-Erfolg bei der SGM Hege/Bodolz. Das Spiel ist dementsprechend Richtungsweisend für beide Mannschaften. (dbu)