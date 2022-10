Suzi Quatro kann es immer noch

Die legendäre Rockröhre und Bassistin Suzi Quatro hat im Rahmen ihrer „The Devil In Me“- Welttour am Donnerstag im nicht ganz ausverkauften Graf Zeppelin-Haus Station gemacht und ihre Fans begeistert.

Dabei schmetterte die 72-jährige Sängerin, die sich auch als Autorin, Schauspielerin und Musical-Darstellerin im Laufe ihrer über 50-jährigen Karriere weltweit einen Namen gemacht hat, unvergessliche Hits wie „48 Crash“, „Devil Get Drive“, „If You Can’t Give Me Love“, „Stumblin' in“ oder auch „No Soul - No Control“ ins Rund. Das Fazit: „Can The Can“-Suzi kann es immer noch.

Suzi Quatro begrüßt ihr Publikum im GZH. (Foto: Andy Heinrich)

Seit 58 Jahren steht die amerikanische Rocksängerin Suzi Quatro auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Auch wenn das Publikum im GZH zunächst abwartend agierte und bis auf wenige Ausnahmen nicht gerade kollektiv ausflippte, schaffte es die US-Amerikanerin mit ihrer charismatischen Stimme, ihrem bezaubernden Lächeln, ihren aufgerissen Augen und ihrer fesselnden Aura, das GZH schließlich in ein Tollhaus zu verwandeln. Vor allem nach der Pause, als sie mit wehender Mähne im schwarzen, knallengen Lederoverall und Lederstiefeln „I Sold My Soul Today“ performt.

Sie musst nur 1,57 Meter und ist auf der Bühne trotzdem eine ganz Große.

Suzi Quatro, das ist knackiger, geradliniger Rock ohne Schnörkel. Durchtriebene, dominante sich jagende Basslinien, die sich mit den galoppierenden Riffs des Leadgitarristen ein martialisches Duell liefern. Das Publikum hat seine Aufwärmphase beendet und macht das, was sich die 1,57 Meter kleine und als weibliche „Elvis-Presley-Kopie“ geltende Künstlerin wünscht: „Gebt mir alles. Zeigt mir, was ihr könnt. Tut mir den Gefallen, macht mir eine Freude, nur für mich, singt mit mir“, schmettert sie durchs Mikrofon.

Suzi hat performt und gerockt, als wäre die Zeit spurlos an ihr vorbeigegangen. Konzertbesucher Peter Hanusch

Dann gibt die Frau mit dem Bass, der ihr vom rechten Fuß bis zum linken Ohr zu reichen scheint, Hits aus längst vergangenen Zeiten zum Besten: etwa „She’s in Love With You“ und „Rockin’ In The Free World“ von Neil Young. Aber auch neuere Werke wie „The Devil In Me“ oder „Heavy Duty“ sind dabei. Natürlich darf die Hymne „Stumblin‘ In“ nicht fehlen, die Quatro 1978 zusammen mit Smokie-Frontman Chris Norman aufgenommen hat.

Am Ende stürmt das Publikum zur Bühne.

Mit „48 Crash“ erobert die sogenannte „Queen of Glamrock“ alle Herzen im Auditorium. Das Publikum lässt sich nun nicht mehr halten und stürmt zur Bühne. Am Ende ihres Konzerts liefert die Rock-Ikone „If You Can Give Me Love“, Chuck Berrys „Sweet Little Rock and Roller“ und zum Abschluss ihren großen Erfolg „Desperado“; eine Coverversion der Eagles.

„Ein mitreißender Abend, der unvergesslich bleiben wird“, sagt Konzertbesucher Peter Hanusch aus Nonnenhorn über den Auftritt. „Suzi hat performt und gerockt, als wäre die Zeit spurlos an ihr vorbeigegangen. Sie ist authentisch und ein unfassbares, klangvolles Energiebündel. Ich bin froh, dass ich sie noch einmal live erleben durfte.“ Kurzum: „Suzi Q.“ hat sich in Friedrichshafen selbst übertroffen. Da kann sich so mancher Möchtegern-Star von heute eine Scheibe abschneiden.