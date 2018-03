Es ist keine echte Überraschung: Susanne Schwaderer, seit 2007 Bezirks- und Bodenseekreisgeschäftsführerin der CDU, will im Jahr 2016 als Landtagskandidatin ins Rennen ziehen.

Parteiintern hatten viele damit gerechnet, dass die 1977 geborene Markdorferin, die seit 1993 in JU und CDU aktiv ist, ihren Hut in den Ring wirft. Überraschend war allenfalls der frühe Zeitpunkt der Bekanntgabe, hatte Ulrich Müller doch erst vor zwei Wochen öffentlich erklärt, dass er bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Schwaderer begründet das so: „Wenn man sich sicher ist, dann sollte man auch zu seiner Entscheidung stehen.“ Am Mittwoch hat sie deshalb Amts- und Würdenträger der CDU und auch die Presse informiert. In dem zweiseitigen Brief betont Schwaderer, die in Tettnang geboren und in Friedrichshafen aufgewachsen ist, ihre Verwurzelung in der Region. „Ich will mich für die Menschen in unserer Heimat und für die CDU mit ganzem Herzen und ganzer Kraft einsetzen“, heißt es dort. Als wichtigste Themen nennt sie Verkehr, die Entwicklung des ländlichen Raums, Wirtschaft, Ökologie und Bildungspolitik.

„Ein viel zu schönes Amt“

Susanne Schwaderer rechnet nicht damit, dass sie die einzige Bewerberin bleibt. „Das würde mich zumindest wundern“, sagte sie gegenüber der Schwäbischen Zeitung. „Dazu ist es eine viel zu reizvolle Herausforderung und ein viel zu schönes Amt.“ Erst wenn klar sei, wie viele CDU-Mitglieder sich um die Landtagskandidatur bewerben, könne man die eigenen Chancen realistisch einschätzen, so Schwaderer.

Als CDU-Kreisgeschäftsführerin kommt sie viel herum in den Ortsverbänden. Man darf also annehmen, dass sie ihre eigenen Chancen ganz gut bewerten kann. „Ich glaube schon, dass ich vernetzt bin und mir durchaus auch Anerkennung innerhalb unserer Partei erarbeitet habe.“ Darauf ausruhen will sich Schwaderer nicht: „Ich werde in den kommenden Wochen auf die Ortsverbände und Vereinigungen zugehen und den Kontakt suchen.“

Wann sich das Rennen um die Müller-Nachfolge entscheidet, ist noch nicht klar. Aller Voraussicht nach wird die Kreis-CDU rund um Aschermittwoch 2015 darüber befinden. Im Juli trifft sich der Kreisvorstand zum nächsten Mal. Dann wird die Unionsführung im Bodenseekreis das weitere Vorgehen abstimmen. Angesichts der politischen Großwettterlage in der Region kann man fast sicher davon ausgehen, dass der (oder die), der (oder die) CDU-intern das Rennen macht, auch als direkt gewählter Abgeordneter in den Landtag einzieht.

Ihre Position als Kreisgeschäftsführerin wird Susanne Schwaderer auf dem Weg dahin nur indirekt nutzen können. Mit dem Kreisvorsitzenden Lothar Fritz ist nämlich schon besprochen, dass alle organisatorischen Vorgänge rund um die Landtagsnominierung ein anderer Mitarbeiter der Geschäftsstelle betreut.