Susanne Kennedy und Markus Selg zeigen „Algorithmic Rituals“

Das Artsprogram der Zeppelin-Universität (ZU) eröffnet im Rahmen des diesjährigen Jahresthemas „Radical Dreaming – Visionen, Imaginationen, Abgründe“ am Donnerstag, 10. März, die Ausstellung „Algorithmic Rituals – The Infinite Self“. Gezeigt wird die gleichnamige Installation der aus der Bodenseeregion stammenden Kunstschaffenden Susanne Kennedy und Markus Selg, wie die ZU mitteilt. Beginn der Ausstellungseröffnung ist um 18.30 Uhr in der White Box auf dem ZF-Campus der ZU im Fallenbrunnen.

In der Installation „Algorithmic Rituals – The Infinite Self“ von der Theatermacherin Susanne Kennedy und dem Multimediakünstler Markus Selg führen drei Roboter ein Ritual auf. Als bewegliche Teile in einem maschinellen Tableau vivant aus sich vielfach überlagernden digitalen Bildern und Wesen begegnen sie dem Publikum und sich selbst. Ihre Bewegungen gehorchen einem Rhythmus, den Menschen geschaffen haben, aber nicht deuten können.

In ihren künstlerischen Arbeiten befassen sich Susanne Kennedy und Markus Selg mit Formen post- und transhumanistischen Zusammenlebens, imaginieren Welten, in welchen das Individuum überschritten, das Selbst grenzenlos ist und ein unendliches Spiel zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren seinen Gang nimmt. In einer psychedelischen Ästhetik entfalten sich wie übereinander geschichtete durchlässige Realitäten und Traumwelten, die dazu einladen, das Verhältnis von Mensch, Bewusstsein, Leben und künstlicher Intelligenz zu erkunden und Verbindungslinien zu ziehen – zwischen Mythologien, Programmen und Riten, zwischen Spiritualität und Technologie.

Begrüßt werden die Besucher der Ausstellungseröffnung von Professorin Dr. Karen van den Berg, wissenschaftliche Leiterin des Artsprogram, und Rahel Spöhrer, kuratorische Leiterin des Artsprogram. Im Anschluss gibt es ein Künstlergespräch mit Susanne Kennedy und Markus Selg.

Die Installation „Algorithmic Rituals – The Infinite Self“ ist, wie die ZU schreibt, Teil des gemeinsam vom Artsprogram und dem Zentrum für Kulturproduktion an der ZU initiierten Jahresthemas „Radical Dreaming – Visionen, Imaginationen, Abgründe“. Die daran beteiligten Experten aus Kunst, Literatur, Philosophie und Kulturwissenschaften gehen in Ausstellungen, Workshops und Vorträgen der Bedeutung des Träumens für die Erschließung der Welt und möglicher Zukünfte nach.

Die Ausstellung „Algorithmic Rituals – The Infinite Self“ sowie das Begleitprogramm werden gefördert von der Fränkel-Stiftung und der Sparkasse Bodensee.