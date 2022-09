Andreas Widmann stellt Boards her, und zwar für fast jeden Gebrauch. Von Surfbrettern bis hin zu Stand Up Paddle-Boards baut er alles selbst. Regio-TV Reporter Robin Landwehr war in seiner Werkstatt in Konstanz zu Gast und hat sich zeigen lassen, wie aus einem großen Stück Styropor ein fertiges Board entsteht.