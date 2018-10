Superstar der Kelly Family kommt nach Friedrichshafen

Nach dem Erfolg der Konzerte von Limp Bizkit und Dieter Thomas Kuhn schreibt das Graf-Zeppelin-Haus seine Open-Air-Geschichte weiter: Auch im Sommer 2019 wird es wieder eine Festivalbühne direkt am See geben.

Michael Patrick Kelly wird hier am Samstag, 17. August, ein Konzert geben. Dies wurde am Montag bekannt. Veranstalter ist Vaddi Concerts. Dem ehemaligen Mitglied der Kelly Family ist Friedrichshafen altbekannt.

Hier sang er schon als Dreikäsehoch – noch vor der großen Karriere der Kelly Family – in der Musikmuschel, später dann in der Messehalle. Auch das GZH kennt er bereits: 2015 gab er hier als Solokünstler ein Konzert im Rahmen seiner „Human“-Tour. Michael Patrick Kelly blieb bei der aktuellen Reunion der Kelly Family außen vor. Er gibt seiner Solokarriere den Vorzug. Der 40-Jährige hat 2017 sein viertes Soloalbum „ iD“ veröffentlicht. Es erreichte den fünften Platz der deutschen Charts. Der Vorverkauf für das Konzert startet am Wochenende.

