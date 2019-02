Super-Marios lassen es beim Jettiball krachen

Mit dem Jettiball in der Jettenhausener Mehrzweckhalle sind am Samstagabend die Häfler Bodenseenarren mit vielen befreundeten Narrenzünften fulminant in die fünfte Jahreszeit gestartet. Für beste Laune sorgte DJ Matze Ihring, bekannt von Radio 7. Musikalische Höhepunkte besorgten außerdem der Häfler Seehasen-Fanfarenzug, die Lumpenkapelle Froschties aus Fischbach und ihre spielfreudigen Kollegen aus Kluftern, die zeitweilig die Halle zum Erbeben brachten. Den heimischen Super-Marios (Bild) mit ihrem gutgelaunten weiblichen Anhang hat die Supersause zum Auftakt des Jettenhausener Fasnetsfahrplanes jedenfalls bestens gefallen.