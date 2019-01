Sunseeker und Rolls-Royce arbeiten an gemeinsamer Yacht

Der britische Luxusyacht-Hersteller Sunseeker International und Rolls-Royce haben vereinbart, im Jahr 2020 die erste Yacht mit MTU-Serienhybrid-Antriebssystem vorzustellen. Das teilt Rolls-Royce Power Systems in einer Pressemitteilung mit. Auf der Bootsmesse Boot Düsseldorf, die noch bis Sonntag, 27. Januar, läuft , präsentieren die beiden Unternehmen das neue Hybrid-Antriebssystem.

Sean Robertson, Vertriebsdirektor bei Sunseeker International, erläutert: „Sunseeker war auch in der Vergangenheit durch seine Innovationskraft und Einführung neuer Technologien stets branchenweit führend. So ist es nur konsequent, dass wir als erster Hersteller von leistungsstarken Luxusyachten den MTU-Hybridantrieb einsetzen.“ In den kommenden Jahren werde dies bei allen Kunden ein völliges Umdenken bewirken, was den Antrieb ihrer Yachten betrifft. Die Hybrid-Technologie komme in einem brandneuen Modell zum Einsatz, das 2020 eingeführt wird. Eigner haben dann die Wahl vom vollelektrischen und emissionsfreien Betrieb bis hin zum Einsatz zwei effizienter 12-Zylinder-Dieselmotoren.

Vorteile für Yachteigentümer

Knut Müller, Leiter des Marine- und Behördengeschäfts bei MTU, erklärt: „Die Kombination von Diesel- und Elektromotoren sowie Batterien und deren variabler Einsatz bietet Yachteignern bedeutende Vorteile. Für den Komfort an Bord ist das leise, vibrations- und emissionsarme Fahren ein wesentlicher Gewinn.“ Die neue Sunseeker-Yacht werde ein integriertes hybrides MTU-Antriebssystem erhalten. Es umfasst zwei Zwölfzylinder-MTU-Dieselmotoren der Baureihe 2000 (jeweils 1432 Kilowatt/ 1947 PS), Bordaggregate, Elektro-Antriebsmodule, Getriebe, Batterien, Steuerungs- und Überwachungssysteme und kann modular erweitert werden, heißt es in der Mitteilung. Die Yacht wird mit sechs verschiedenen Betriebsmodi ausgestattet, die einfach zu bedienen seien.

Sunseeker und MTU UK arbeiten seit mehr als 18 Jahren zusammen. Mehr als 1,8 Millionen PS an MTU-Power wurden seitdem in Yachten mit Längen zwischen rund 20 und 47 Metern eingebaut. 2010 haben beide Unternehmen bei den Tests mit einer Prototypen-Yacht die Basis für das neue Hybridantriebssystem gelegt.