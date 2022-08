„Summer Spirits“ gehen weiter

Mit Musik, Segeln und Gelegenheiten, um zur Ruhe zu kommen, geht die Reihe „Summer Spirits“, der Seelsorge für Touristen, aber auch Einheimische, weiter.

Marktmusik am Freitag, 26. August, um 10 Uhr in St. Nikolaus Friedrichshafen: Jeden Freitag kann man ein halbe Stunde HörGenuss erleben – mit der Woehl-Orgel. Nikolai Geršak und andere Akteure bringen den Facettenreichtum des Instruments zum Klingen. Der Eintritt ist frei, eine Spende aber erbeten.

Bewegungs- und Atemübungen „Ruhig-Gelassen-Frisch“ am Freitag, 26. August, ab 14.30 Uhr: Sitzend, stehend, gehend, liegend – spürt man seinen eigenen Atem mit seinem ursprünglichen Rhythmus und erlebt wie „Frische – Freude – Gelassenheit – Gottvertrauen“ sich einstellen. Nähere Infos zu der Veranstaltung in Eriskirch-Moos findet man unter www.auszeit-bodensee.de/veranstaltung/ruhig-gelassen-frisch .

Auszeittag in der Stadt am Samstag, 27. August, ab 10 Uhr: Auch mitten in der Stadt (Friedrichshafen) kann man zu Ruhe und Inspiration kommen. Informationen gibt es unter www.auszeit-bodensee.de/veranstaltungen

Spiritueller Segeltörn „Komm an Bord!“ am Sonntag, 28. August, ab 10 Uhr: Nicht sportlich oder wie bisher, sondern ganz anders kann man hier den See neu erleben. Ausgiebig wird man informiert unter www.auszeit-bodensee.de/veranstaltungen oder philip.heger@drs.de, Telefon 07541/289 92 11.

Abschlussgottesdienst des Sommerprogramms der Schwestern des Kleinen Wegs am Montag, 29. August: Unter dem Motto aus dem Lukasevangelium „Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft dort eure Netze zum Fang aus“ geht es zurück und in den Alltag. Der kreative Gottesdienst geht ca. 45 Minuten in der Kapelle am Gästehaus St. Theresia in Eriskirch-Moos. Kostenfrei und ohne Anmeldung (Infos unter www.auszeit-bodensee.de/veranstaltungen) ist es auch ein Gottesdienst einfach zum Genießen.

Earth & Peace Move am Samstag, 3. September, um 18 Uhr: Diese Aktion zum Ökumenischen Tag der Schöpfung dauert rund eine Stunde auf einer Wiese mit Jahreskreis hinter der Grillhütte Eriskirch bzw. Aspenweg 25. Bitte verbindlich anmelden bis 1. September und informieren auf www.auszeit-bodensee.de/aussegewoehnliches. Diese kostenfreie Solidaritätsaktion mit Impulsen und Bewegung dient der Verbindung mit dem Friedensanliegen weltweit und der Bewahrung der Schöpfung.