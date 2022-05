Süße Zeppeline fliegen durch die Messehalle

Kuchen, Törtchen und Fondant – auf der internationalen Messe für Tortendesign und kreatives Backen „My Cake“ dreht sich am Samstag, 14. Mai, von 9.30 bis 18 Uhr, und Sonntag, 15. Mai, von 9.30 bis 17 Uhr auf dem Messegelände Friedrichshafen alles um die süßen Stückchen. Das kündigt die Messe in einem Schreiben an.

Über 50 Aussteller aus neun Nationen präsentieren alles rund ums kreative Backen, Tortendesign sowie Dekorieren. Zahlreiche Workshops, Live-Demonstrationen und ein breites Produktangebot vom Keksausstecher über Zuckerstreusel bis hin zum Schokoladendrucker erwarten die Tortencommunity. In diesem Jahr dreht sich auf der internationalen Messe für Tortendesign und kreatives Backen alles um das Thema „Zeppelin“ – von der Collaboration „Help with Cake“ über den Tortenwettbewerb, der eine ganze Kategorie dem großen Luftschiff widmet, bis hin zu Zeppelinflügen, die vor Ort verlost werden.

Ebenfalls im Zeppelinfieber ist Künstlerin Nicola Keysselitz von „Key for Cakes“, die in ihrem Workshop zeigt, wie man eine Comic-Figur aus Fondant gestaltet: Modellierfans lernen, worauf es beim Formen eines Tortentoppers in Gestalt des Grafen von Zeppelin ankommt, heißt es in der Ankündigung der Messe weiter. Als Teil der Jury beim Wettbewerb „Essbarer Kuchen“, der sich um das Thema „Der beste Bienenstich“ dreht, bewertet Keysselitz zudem in diesem Jahr die Kuchenkreationen der Hobbybäckerinnen. Die verschiedenen Interpretationen werden hinsichtlich Aussehen, Konsistenz und Geschmack genau unter die Lupe genommen. Bereits seit der ersten Ausgabe der My Cake organisiert sie die Kollaboration „Help with Cake“ und auch in diesem Jahr gestaltete sie im Voraus gemeinsam mit 15 Tortenprofis, darunter Sebastian Kronseder, Meera Jamal und Maria Cristina Schiazza, Kuchenkunstwerke rund um das Luftschiff, die während der Messe bewundert werden können.

Neben den Torten werden kleine Goodies der Profis in Form von Keksen und Cupcakes im Rahmen der Tombola versteigert. „Der Erlös kommt auch in diesem Jahr der Kinderstiftung Bodensee zugute. Ich freue mich, damit einen Beitrag zu leisten, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen ein besseres Leben ermöglichen zu können“, sagt Nicola Keysselitz. Die Torten der Kollaboration werden im Anschluss als Dauerausstellung im Festspielhaus Neuschwanstein ausgestellt.