Sude und Laboureur spielen in Mexiko

Es geht um die heiß begehrte Olympiaqualifikation, es geht um wertvolle Weltranglistenpunkte, und es geht, soweit überhaupt möglich, für die Beachvolleyball-Profis auch so ein bisschen um die Rückkehr in die Normalität. Attraktive Aussichten also für die Weltspitze, die sich dafür in einer extra gebildeten „Bubble“ in Mexiko trifft, um unter verschärften Hygienebedingungen erstmalig drei Vier-Sterne-Turniere des Weltverbandes FIVB hintereinander auszurichten (16. bis 20. April, 22. bis 26. April, 28. April bis 2. Mai). Und lohnen kann sich der Trip auch finanziell: Für jedes Turnier werden 300 000 Dollar Preisgeld ausgeschüttet.

Positive Anspannung

Mit dabei sind zwei Friedrichshafenerinnen. Zum einen Chantal Laboureur, die bei den ersten zwei Turnieren mit Cinja Tillmann und beim dritten Event zusammen mit ihrer neuen Teampartnerin Sarah Schulz antreten wird. Zum anderen Julia Sude, die mit Karla Borger alle drei Turniere im mexikanischen Cancún bestreitet. Für das Beachvolleyball-Nationalteam Borger/Sude ist es der erste Auftritt auf der Weltbühne gemeinsam mit Trainer Thomas Kaczmarek, der seit Ende des vergangenen Jahres ihnen arbeitet. Sude sagt: „Das Bubble-Hygienekonzept liest sich gut, insofern gibt es bei mir eine positive Anspannung. Endlich geht es wieder los.“