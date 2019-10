STV Oberentfelden gewinnt Obst-vom-Bodensee-Cup – Für die Häfler Teams endet das Turnier enttäuschend

Harte Aufschläge, spektakuläre Abwehraktionen und krachende Schmetterbälle: Beim Obst-vom-Bodensee-Cup wurde wieder toller Faustballsport geboten. Neun Mannschaften aus Süddeutschland und der Schweiz kämpften am Samstag in zwei Friedrichshafener Sporthallen um den Turniersieg. Trotz kurzfristiger Absagen war es Organisator Reiner Müller gelungen, ein namhaftes Teilnehmerfeld zusammenzustellen. Am Ende holte sich Topfavorit STV Oberentfelden nach zweijähriger Pause den Siegerpokal zurück.

Gleich vier Teams zählten heuer zum engeren Favoritenkreis. Neben den alten Bekannten Oberentfelden und Neugablonz, rechneten sich auch die Turnierneulinge aus Trichtingen und Vaihingen Chancen auf den Pokalsieg aus. Gastgeber VfB Friedrichshafen schickte zwei Teams ins Rennen. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durch die Teams aus Illertissen, Waldkirch und Biberach.

Favoriten setzen sich durch

Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen in der Bodenseesporthalle und der Sporthalle des Berufsschulzentrums ausgespielt. Hier qualifizierten sich mit Trichtingen und Oberentfelden zwei Favoriten direkt für das Halbfinale. In der Zwischenrunde lösten dann Neugablonz und Vaihingen/Enz die weiteren Halbfinaltickets.

Ein enges Spiel war das erste Halbfinale zwischen Trichtingen und Vaihingen/Enz. Beide Teams boten sich einen großen Kampf und erst mit der Schlusssirene sicherte sich der TV Trichtingen den Finaleinzug. Im zweiten Halbfinale dominierte der Schweizer Nationalligist aus Oberentfelden die Partie und entthronte Titelverteidiger TV Neugablonz. Für Neugablonz kam es anschließend noch dicker. Denn auch im Spiel um Rang drei hatte der Titelverteidiger gegen den TV Vaihingen/Enz mit dem Häfler Neuzugang Hendrik Besserer das Nachsehen.

Tollen Faustball gab es anschließend im Finale zu sehen. Das aufstrebende Team aus Trichtingen bot dem Favoriten aus der Schweiz lange Zeit Paroli. Zum Favoritensturz reichte es jedoch nicht. Am Ende setzte sich Oberentfelden klar in zwei Sätzen durch und sicherte sich den Turniersieg. Für die Hausherren des VfB gab es in dem stark besetzten Teilnehmerfeld diesmal nichts zu bestellen. Trotz großem Kampf und Einsatz reichte es in der Endabrechnung nur für die Plätze acht und neun.