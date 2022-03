Stuttgarter Kammerorchester spielt Schumann und Beethoven

Das Stuttgarter Kammerorchester (SKO) ist mit seinem Programm „Opus 131“ mit Werken von Schumann, Krenek und Beethoven unter Leitung von Thomas Zehetmair am Donnerstag, 17. März, um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus zu Gast. Komponiert in den Jahren 1826, 1853 und 1952 entfalten die Stücke einen unterschiedlichen Kosmos an Streicherklängen.Mit abwechslungsreichen und originellen Programmen pflegt das SKO die Verbindung von Tradition und Pioniergeist. Chefdirigent ist der Geiger und Dirigent Thomas Zehetmair. Bereits am Anfang seiner Solistenkarriere beschäftigte er sich mit Orchesterleitung. Beim SKO tritt er immer wieder als Solist in Erscheinung. Karten (19 bis 48 Euro) gibt es im Vorverkauf des GZH, Telefon 07541 / 288 444 oder ticket@gzh.de und bei reservix.de.