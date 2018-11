An diesem Wochenende wird in der Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen bei den Amateurmannschaften wieder gepritscht und gebaggert. Die Termine in der Übersicht.

Die Herren 2 empfangen den TSV G.A. Stuttgart am Samstag in der ZF-Arena. „Stuttgart ist schlagbar“, findet Mittelblocker Marc Moosherr. Dafür hofft er auf eine ähnlich starke Aufschlagleistung seiner Mitspieler wie zuletzt gegen Fellbach, um ihren Mittelfeldplatz zu festigen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Die Damen 1 treten in der Bezirksliga bei TSG Eislingen an. Das Team von Trainer Agi Jakupi erwartet am Samstag ab 11 Uhr keine leichte Aufgabe. Denn Eislingen hat in vier Spielen erst einen Satz überhaupt verloren und führt verlustpunktfrei die Tabelle an.

Heimspieltag heißt es am Sonntag, 18. November, am 11 Uhr für die Herren 5 in der ZF-Arena, Halle 4. Gegner sind die SG TG Biberach/TSV Hochdorf und der TSV Ertingen.

Die Damen 2 werden am Sonntag um 14 Uhr von SV Hauerz zum A-Klasse-Match erwartet.

In der B-Klasse haben die Damen 4 am Samstag ab 17 Uhr Heimspieltag gegen BSG Immenstaad 2 und SV Hauerz 2. Gespielt wird in der ZF Arena, Halle 4.

Und Am Sonntag treten die Damen 3 ab 10 Uhr bei der SG SV Gebrazhofen/ASV Waldburg an.