+++Sturmticker+++ Gesperrte Straßen, wankende Narrenbäume, Stromausfälle in der Region

Sturmtief Bennet macht dem Südwesten mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern zu schaffen. Feuerwehren haben bereits Narrenbäume zur Sicherheit gefällt, auch Straßen wie die B31 wurden teilweise wegen Gefahr herabstürzender Bäume gesperrt.

Seit Tagen gab es bereits Warnung vor dem Sturm, der am Montag bereits für einige Schäden in Nordrhein-Westfalen und in anderen Teilen Deutschlands und der Schweiz gesorgt hatte.

Noch bis zum Montagabend sind in der Region nach Angaben der Wetterwarte Süd starke bis stürmische Windböen von 60 bis 90 Stundenkilometern, in freien Lagen teils auch schwere Sturmböen um die 100 Stundenkilometer zu erwarten. In Friedrichshafen am Bodensee werden derzeit rund 40 Stundenkilometer gemeldet. Daneben sind vorübergehend windschwächere Wetterphasen zu erwarten. Für den gesamten Bodensee hat der Sturmwarndienst die offizielle Sturmwarnung für die Schifffahrt aktiviert.

Den Montag über sorgte der Sturm für bereits für etliche Probleme vom Bodensee bis nach Oberschwaben und darüber hinaus. In einigen Orten gab es schwankende Narrenbäume. Unter anderem in Pfullendorf wurde ein Baum vorsorglich von der Feuerwehr gefällt.

Aktuell fegen Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern über die Ostalb. Das hat für jede Menge umgestürzte Bäume auf den Straßen gesorgt. Vom Landgericht in Ellwangen wurden Dachziegel geweht. Am Bodensee wurde die Bundesstraße B31 zwischen Schönau und Schönbühl wegen der Gefahr umfallender Bäume gesperrt. Bei Ehingen auf der B465 wurde ein LKW-Anhänger von einer Windböe von der Fahrbahn gefegt.

Zwischen Pfullendorf und Wilhelmsdorf fiel am Vormittag wegen des starken Winds kurzzeitig der Strom aus. Auch bei Untermarchtal war wegen umgefallener Bäume der Strom weg.

