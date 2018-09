Sturm zieht über die Region: Radfahrer wird in Friedrichshafen von Baum getroffen

Beim ersten schweren Sturm im kalendarischen Herbst sind in Baden-Württemberg elf Menschen verletzt worden. Ein vierjähriger Junge schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Im benachbarten Bayern forderte das Sturmtief „Fabienne“ ein Todesopfer. Ein Sprecher des Lagezentrums in Stuttgart sagte am Morgen, das ganze Land sei von schweren Schäden betroffen: „Bäume sind umgestürzt, Autos zerstört, Bauzäune umgekippt.“

In Epfenbach im Rhein-Neckar-Kreis wurde ein vierjähriger Junge von einem umstürzenden Baum lebensbedrohlich verletzt. Eine Orkanböe kippte am Sonntagabend eine große Buche auf das Auto, in dem das Kind saß, wie die Polizei mitteilte. Der Junge habe dabei schwere Kopfverletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Drei weitere Familienmitglieder, die sich in dem Fahrzeug befanden, blieben laut Polizei unverletzt.

Im Landkreis Ludwigsburg erfasste eine Windböe einen Rollerfahrer, der sich beim anschließenden Sturz schwer verletzte. Nach Angaben des Lagezentrums musste auch ein Fahrradfahrer in Friedrichshafen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er von einem umkippenden Bauzaun erfasst worden war.

In Riedlingen war die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume gefordert. (Foto: dpa)

Während es in Baden-Württemberg keine Todesopfer gab, kam im benachbarten Bayern eine Frau ums Leben. Auf einem Campingplatz im Landkreis Bamberg stürzte am Sonntagabend ein Baum um und erschlug eine 78-Jährige, wie die Polizei mitteilte. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

In Baden-Württemberg gingen nach Angaben des Lagezentrums am Sonntag rund 1100 Notrufe bei der Polizei ein, die zu Einsätzen führten. Bei den Feuerwehr-Leitstellen waren es 1600 Notrufe. Bäume auf Straßen und Gleisen beschäftigten die Einsatzkräfte bis tief in die Nacht.

Allein im Ostalbkreis zählten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in den ersten Abendstunden fast 200 Notrufe. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz gingen zwischen 14:00 Uhr und 23:00 Uhr rund 50 Notrufe ein.

In mehreren Fällen wurden Stromleitungen durch umgestürzte Bäume beschädigt. Betroffen waren hiervon die Landkreise Konstanz, Bodenseekreis, Sigmaringen und Ravensburg.

Wie die Polizei weiter mitteilte, fiel in Friedrichshafen gegen 17:20 Uhr ein Baum auf einen vorbeifahrenden Radfahrer. Dieser wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 21:26 Uhr stürzte ein Baum auf der Höri bei Moos auf einen fahrenden Pkw. Verletzt wurde hierbei niemand. Der schwere Sturm hat zudem auch den Schiffsverkehr auf dem Bodensee beeinträchtigt. Am frühen Abend wurde auf dem Bodensee der Katamaran-Verkehr eingestellt. Die Schiffe verbinden die Städte Konstanz und Friedrichshafen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm richtete "Fabienne" keine schlimmen Folgen an. Wie die Beamten mitteilten, hätten die Einsatzkräfte allerdings sehr viel zu tun gehabt - rund 70 Einsätze registrierten die Verantwortlichen zwischen 15 und 23 Uhr.

Umgestürzte Bäume und Bauzäune, herabgefallene Äste und Dachziegel sorgten vielerorts für Gefahrenstellen. Gegen 20.45 Uhr hatte in Illerkirchberg ein Blitzeinschlag einen mehrstündigen Stromausfall zur Folge. Verletzte oder größere Schadensereignisse blieben aus.

Zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr kam es auf der A81 zwischen Geisingen und Singen zu insgesamt drei Verkehrsunfällen wegen Aquaplaning. In zwei Fällen fuhr jeweils ein Pkw in die Mittelleitplanke und in einem Fall kam ein Pkw von der Fahrbahn ab. Es entstand lediglich Sachschaden.

Auf der Bahnstrecke zwischen Singen und Konstanz musste am späten Sonntagabend ein Zug wegen umgestürzter Bäume in Radolfzell (Landkreis Konstanz) auf freier Strecke evakuiert werden. 80 Menschen wurden von Einsatzkräften aus dem Zug geholt. Laut Polizei blieb die Strecke zunächst gesperrt.

Eine Bahnsprecherin bestätigte in der Nacht zu Montag, in Baden-Württemberg seien zahlreiche Bäume auf Gleise oder Oberleitungen gestürzt. Einige Strecken seien auch am frühen Montagmorgen noch nicht wieder freigegeben. „Die Kollegen sind dabei, die Schäden möglichst schnell zu beseitigen“, sagte die Sprecherin.

#Unwetter und Störungen in #Baden-Württemberg. Bitte rechnen Sie auf allen Strecken mit Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen bis in die Mittagsstunden des 24. September. Update folgt. #DBRegio_BW— DB Regio Baden-Württemberg (@DBRegio_BW) 23. September 2018

Am frühen Morgen teilte die Bahn mit, dass der Zugverkehr zwischen Laupheim und Lindau wieder reibungslos laufe. Alle Unwetterschäden seien beiseitigt worden. Allerdings, so die Bahn weiter, müsse man auch hier weiterhin mit Verzögerungen und Zugausfällen rechnen.

Update:#Unwetterschäden zw. #Laupheim West <> #Lindau Hbf beseitigt. Bitte rechnen Sie in Folge noch mit #Verspätungen und #Zugausfällen bis sich die Betriebslage stabilisiert hat. #DBRegio_BW Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen.— DB Regio Baden-Württemberg (@DBRegio_BW) 24. September 2018

In der Nacht waren noch die Fernverkehrsstrecken zwischen Mannheim und Mainz sowie zwischen Stuttgart und Nürnberg gesperrt. Am Sonntagabend hatte es auch zwischen Heidelberg und Frankfurt beziehungsweise Mannheim und Frankfurt Unterbrechungen und Verspätungen gegeben. Auch der Regionalverkehr im Südwesten war stark betroffen.

In Stuttgart und Basel stellte die Bahn Hotel-Züge bereit, um gestrandete Fahrgäste unterbringen zu können. Die Bahnsprecherin kündigte an, dass es auch noch am Montagmorgen zu Einschränkungen kommen könne: „Dadurch, dass Züge und Personal nicht an den richtigen Stellen sind, kann es zu Auswirkungen kommen.“

Auch auf dem Münchener Oktoberfest wütete Tief Fabienne. (Foto: dpa)

Der Sturm machte sich auch in der benachbarten Schweiz bemerkbar. Dort wirbelte „Fabienne“ vor allem den Flugverkehr durcheinander, wie die Agentur SDA berichtete. An den Flughäfen Zürich, Basel und Genf gab es am Abend bei fast allen Starts und Landungen deutliche Verspätungen.

Am späten Sonntagabend hob der Deutsche Wetterdienst dann alle Unwetterwarnungen auf. Das Sturmtief „Fabienne“ ziehe ab und auch die zugehörige Kaltfront verlasse Deutschland in Richtung Österreich, wie es in einer Mitteilung hieß.