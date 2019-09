In Kooperation mit dem Häfler Kulturbüro präsentiert das Kino Studio 17 ab Donnerstag, 3. Oktober, im Rahmen des „Jazz & More“-Festivals zwei Dokumentationen: „Play your own thing” über die Entwicklung der europäischen Jazzmusik und „It Must Schwing!” über die Geschichte des Plattenlabels Blue Note Records.

„Play your own thing“ dokumentiert den langen Weg der Emanzipation des europäischen Jazz von seinen amerikanischen Vorbildern. Der Film ist eine Reise zu den Ursprüngen, Anfängen und Wandlungen des Jazz in Europa. Begleitet von bekannten Musikern und Künstlern aus verschiedenen europäischen Ländern, lauscht der Film den Klängen des europäischen Jazz und den Gedanken seiner Vertreter und Freunde. Das Studio 17 zeigt „Play your own thing“ am Donnerstag, 3. Oktober, um 11 Uhr mit Regiebesuch von Julian Benedikt und am Freitag, 4. Oktober, um 18 Uhr.

Der Film „It Must Schwing!“ erzählt die bewegende, wenig bekannte Geschichte von zwei Deutschen, die 1939 in New York das legendäre Plattenlabel Blue Note Records gründeten. Alfred Lion und Frank Wolff verschreiben sich mit ihrer Plattenfirma als Pioniere ganz der schwarzen Musik. Beide waren keine Musiker, aber sie hatten das Gespür für einen lebendigen Sound und den richtigen Groove. Das Studio 17 zeigt „It must Schwing!“ am Sonntag, 6. Oktober, nach dem Jazz-Brunch im Amicus ab 10 Uhr und um 12 Uhr im Kinosaal sowie am Montag, 7. Oktober, um 20 Uhr.