Studierende auf Lernexpedition in Kalifornien und Mexiko

Aktuelle wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Kalifornien und Mexiko haben Studierende des Friedrichshafener Instituts für Familienunternehmen (FIF) der Zeppelin Universität (ZU) unmittelbar erlebt. Zwei Wochen lang waren die Studierenden des berufsbegleitenden Masterstudiengangs für Familienunternehmertum (eMA FESH), allesamt Nachfolgerinnen und Nachfolger, Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder Führungskräfte von Familienunternehmen, in den beiden Ländern unterwegs. Die Lernexpedition führte sie nach San Francisco, Los Angeles und an die Riviera Maya in Mexiko, meldet die ZU. Foto: Zeppelin Universität