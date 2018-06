Mit Personalleitern ins Gespräch kommen oder Infos über Studiengänge sammeln: An den Ständen der Aussteller ist bei der zehnten Karrierestart-Messe der SZ einiges am Donnerstag los gewesen.

Die Jobmesse fand zum ersten Mal im Dornier Museum in Friedrichshafen statt. Bisher war sie in der Ravensburger Oberschwabenhalle zu Gast.

Zielgruppe sind Studenten und Absolventen

Eigentlich wandeln Besucher im Dornier Museum durch 100 Jahre Luft- und Raumfahrtgeschichte – am Donnerstag ging es stattdessen um die Zukunft. An welcher Hochschule mache ich meinen Master? Bei welchem Unternehmen kann ich über ein Traineeprogramm einsteigen? Worauf muss ich bei Bewerbungen achten?

Um diese Fragen ging es den ganzen Tag über bei der Jobmesse Karrierestart. Rund 50 Aussteller, darunter Unternehmen, Hochschulen und Organisationen, präsentierten sich. Zielgruppe der Messe sind Studenten, Absolventen und Berufseinsteiger mit Hochschulabschluss.

Rund 800 Besucher kommen

Rund 800 Besucher nutzten die Chance, so wie zum Beispiel der Inder Sriharsha Polimetla. Der 25-Jährige studiert derzeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Maschinenbau.

Seit acht Monaten ist er in Deutschland und sucht jetzt nach einem Praktikum oder einem Betrieb, bei dem er seine Masterarbeit schreiben kann. „Mir gefällt es hier in der Region sehr gut, weshalb ich auch hier meine Masterarbeit schreiben möchte“, erzählte er.

Trainee, Praktika oder Duale Studiengänge

Studienkollegin Katharina Franz begleitete ihn. Sie ist 24 Jahre alt, studiert im fünften Semester soziale Arbeit und nutzte den Tag, um mit möglichen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Sie sagte: „Ich möchte nach dem Bachelorstudium arbeiten und keinen Master mehr machen.“

Egal was nach dem Studium kommen soll – die Messe bot für jeden etwas. Bei Ravensburger lagen zum Beispiel Stellenbeschreibungen für Trainee, Praktika oder Duale Studiengänge aus.

Personaler führen interessante Gespräche

„Die jungen Menschen zeigen großes Interesse. Viele haben sich schon im Vorfeld im Internet über uns informiert“, freute sich Kathrin Bilger. Sie ist bei Ravensburger für den Bereich Traineeprogramm und Volontariat zuständig. Am Stand der Schwäbischen Zeitung informierten sich ebenfalls viele über Ausbildungsangebote, wie zum Beispiel Duale Studiengänge.

Auch Tobias Krug vom Personaldienstleister Schmieder aus Fronreute-Staig führte interessante Gespräche: „Wir suchen für unsere Auftragsgeber vor allem nach Ingenieuren im Maschinenbau und in der Elektrotechnik.“

Studenten holen sich Bewerbungstipps

Viele Besucher machten auch Halt am Stand der Agentur für Arbeit. Dort gingen die Mitarbeiter mit ihnen ihre Bewerbungen durch. Michael Schlipf, Studienberater in Überlingen, sagte: „Viele haben Fragen zur Struktur einer Bewerbung oder wie man sich gut verkauft, ohne gleich arrogant zu wirken.“

Wie man sich bei erfolgreicher Bewerbung bei einem Vorstellungsgespräch präsentiert – das hatten einige junge Messebesucher schon herausgefunden. Anzug beziehungsweise Kostüm waren häufig an diesem Tag zu sehen.

