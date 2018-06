Die Stuckateur-Innung hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Nach wie vor kritisch sehen die Mitglieder die ständig steigenden bürokratischen Anforderungen an die Handwerksbetriebe. „Damit steigen auch die Kosten für den Verbraucher“ meinte Obermeister Klaus-Peter Pfau mit Blick auf zusätzliche Büroarbeit.

„100 Tage Mindestlohn polarisiert, provoziert, kontrolliert.“ Mit diesen Worten hat Obermeister Klaus-Peter Pfau die Innungshauptversammlung der Stuckateure eröffnet. Hintergrund war der spätere Vortrag von Zollamtsrätin Sylvia Weber von der Zollkontrolle Schwarzarbeit. Sie konnte in ihrem Vortrag den Innungsmitgliedern durchaus Ängste vor überzogenen Kontrollen nehmen. Die Wirkung des Mindestlohnes auf ausländische Billigkolonen wird von den Stuckateuren des Bodenseekreises positiv gesehen.

Ein gänzlich anderes Thema beschäftigte an diesem Abend die Innung noch. Bei insgesamt nur noch neun Auszubildenden im Landkreis ist der Nachwuchs für die Betriebe nicht gesichert. Obwohl der stellvertretende Obermeister Seige von einem tollen Projekt in der Disco Rampe in Überlingen berichten konnte – am Image des Berufes muss gearbeitet werden, ist sich Klaus-Peter Pfau sicher. Der Landesinnungsverband Stuckateure für Ausbau und Fassade hat deshalb ein neues Berufsbild auf den Weg gebracht: den Bachelor Ausbau. Junge Menschen mit Abitur, Fachhochschulreife oder vergleichbarem Abschluss sollen in dieser kombinierten Ausbildung bei einem qualifizierten Meisterbetreib des Stuckateur-Handwerks bundesweit die Abschlüsse Stuckateurgeselle, Stuckateurmeister, Bachelor of craftsman sowie Ausbaumanager erwerben können.

Es geht auch an Hochschulen

Die Teilnehmer werden im Rahmen ihrer Ausbildung während sieben Semestern intensiv darauf vorbereitet, Führungsaufgaben im Handwerksbetrieb zu übernehmen. Die Ausbildung findet im Betrieb und überbetrieblich im Raum Stuttgart per Blockstudium an der Berufsschule, in überbetrieblichen Lehrwerkstätten sowie im Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade statt. Darüber hinaus sind auch Unterrichtseinheiten an Hochschulen vorgesehen.

„Wir sind gespannt, wie dieser sehr interessante neue Berufsgang bei jungen Menschen ankommt. Auf jeden Fall sehe ich darin den richtigen Ansatz auf die neue Bildungssituation in unserer Gesellschaft zu reagieren“, sagte Pfau abschließend.