Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines Sprinters, der am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Straße „Am Hang“ in Friedrichshafen einen Stromverteilerkasten angefahren hat. Der Fahrer verursachte laut Polizeibericht einen Schaden von etwa 1000 Euro, kümmerte sich aber nicht darum und suchte das Weite.