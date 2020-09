Stromausfall in Ailingen: Wenige Häuser betroffen

Seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind ein paar Häuser in Ailingen ohne Strom. Betroffen sei das Gebiet Eckmähde, erklärt ein Sprecher der Stadtwerke am See auf Anfrage. Die Ursache sei noch nicht bekannt.

Derzeit sei ein Team der Bereitschaft mit einem Kabelmesswagen vor Ort. Noch sei der Fehler nicht erkannt und darum auch noch nicht behoben. „Wenn wir die Ursache kennen, können wir das recht schnell beheben“, so der Pressesprecher. Betroffen vom Stromausfall seien drei bis vier Häuser. Baggerarbeiten als Ursache oder als Fehlerbehebung sei nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.