Strittige Entscheidungen, mögliche Klagen und unnötige Rücktritte

Kaum war das Seehasenfest verklungen, beherrschte ein Thema die Woche: Der Neubau der Albert-Merglen-Schule. Der wird am Montag entschieden, die Spießgesellen lassen es sich nicht nehmen, dazu schon vorher mal etwas zu sagen. Na, und dann war da ja noch das Seehasenfest.

Was lange währt, wird endlich gut“, heißt es bekanntlich im Sprichwort. Ob es in Sachen Standort der Merglen-Schule tatsächlich endlich gut wird, wagen die Spießgesellen mal zu bezweifeln. Am Montag wird abgestimmt. Und wie es aussieht, ist die Entscheidung zwischen der Erweiterung am bisherigen Standort und der landwirtschaftlichen Fläche am Friedhof für letztere bereits gefallen. Und das teils mit Stimmen von Unterstützern oder Teilnehmern der Fridays for Future-Aktionen in der Stadt. „So ein bisschen Fläche wird nicht schaden“ – so oder ähnlich hieß es da. Stimmt, aber das sagen alle, die Fläche versiegeln. Und am Ende ist das Grün weg.

Haben die Grünen mit dem sprichwörtlichen Zaunpfahl gewunken? Die Versiegelung der unbebauten Fläche würde ihrer Ansicht nach „einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021 widersprechen, in welchem auf die Schutzpflichten vor den Gefahren des Klimawandels verwiesen wird“, haben sie am Donnerstag gesagt. Wenn das eine Klage gegen die wahrscheinliche Entscheidung andeutet, eben diese unbebaute Fläche zu bebauen, dann ist das mit der Schnelligkeit, mit der die Schule den Erweiterungsbau braucht, passé. Das dauert dann länger, als es die Schule verkraften könnte.

Offene Fragen

Zumindest für uns bleiben noch ein paar Fragen offen. Hat wer nachgehakt, was Rolls-Royce Power Systems am Rand ihres Grundstückes in Nachbarschaft zur Schule an Gestaltungsveränderungen plant? Haben sich alle Beteiligten intensiv mit Details zur Kaltluftschneise auseinandergesetzt? Inwieweit wird sie durch den möglichen Neubau beeinflusst? Welche ökologischen Folgen hat das? Wir werden das Gefühl nicht los, dass hier auch aneinander vorbeigeredet wird.

Ein Detail noch, das nur am Rande mit der Standortfrage zu tun hat: Es ist normal und legitim, also keineswegs verwerflich, dass das Ratsmitglied des Netzwerkes für Friedrichshafen, Simon Wolpold, für den Biohof Wolpold das Beste erreichen will. Die Spießgesellen sehen da keinerlei G’schmäckle. Das haben wir aber rund um die Hochpunktdebatte auch bei Rat Daniel Oberschelp (CDU) nicht gesehen.

Doch dem wurde mal mehr, mal weniger offen auch und gerade vom Netzwerk nahegelegt, doch bitteschön Privatgeschäft und Ratsarbeit sauber auseinander zu halten. Der CDU-Mann ist zurückgetreten. Das muss Simon Wolpold nicht, aber das hätte unserer Meinung nach auch Oberschelp nicht gemusst.

Dankbarkeit ist angesagt mit Blick auf den Brand einer Imbissbude am Seehasenmontag. Was da alles hätte passieren können, wenn zum Beispiel die Flammen ein Zelt erfasst hätten. Oder wenn das Unglück am Samstagabend geschehen wäre. Bloß gut, dass viele beherzte Einsatzkräfte und besonnene Festbesucher alles richtig gemacht haben. Und jeder, der an einen (oder eine) glaubt, die vom Himmel (oder von sonst woher) bei Bedarf eingreift, darf auch in diese Richtung ein Dankgebet schicken.

