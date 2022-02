Zwei Mediziner aus der Region sind sich einig: „Für Kinder sind die Corona-Maßnahmen nutzlos“

Die Testpflicht an Schulen ist bis Ostern verlängert. Neu ist allerdings, dass sich frisch geimpfte und genesene Schüler und Lehrer nicht mehr testen lassen müssen. Sie sind von der Quarantäne befreit. Die Maskenpflicht in der Schule ist davon abhängig, ob Alarmstufe oder Basisstufe gilt. In der Alarmstufe tragen Kinder ab Klasse 1 eine Maske, in der Basisstufe nur dann, wenn es eine Infektion in der Klasse gibt.