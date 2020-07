Ein verstecktes Fahrrad und eine weggenommene Jacke sind der Grund gewesen, weshalb die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in Streitereien zwischen einem 31- und einem 23-jährigen Mann eingreifen mussten. Der 31-Jährige benutzte um kurz vor 4 Uhr das Fahrrad des Kontrahenten und versteckte es danach im Gebüsch, wie die Polizei mitteilt. Aus Rache nahm der Jüngere die Jacke des vermeintlichen Diebs und schleuderte sie im Kreis, sodass sich die enthaltenden Wertgegenstände auf dem Boden verteilten. Die betrunkenen Männer gerieten auch in Anwesenheit der hinzugerufenen Polizeistreife immer wieder in Streit, sodass ihnen ein Platzverweis für das Bahnhofsgelände erteilt wurde. Da der 31-Jährige die Beamten fortlaufend beleidigte, kommt auf ihn, neben der Diebstahlsanzeige, die beide zu erwarten haben, ein Strafverfahren wegen Beleidigung zu. Kurze Zeit später fiel der 23-Jährige abermals auf, weil er an der Uferpromenade mit einem Gleichaltrigen wegen des Diebstahls einer Musikbox lautstark in Streit geriet. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen.