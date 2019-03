Streit zwischen rivalisierenden Gruppen: An der Uferpromenade fällt ein Schuss

Die Polizei ist am Sonntagvormittag an die Uferpromenade gerufen worden, nachdem dort Zeugen einen Schuss gehört haben wollen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war es dort zu einem Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppen gekommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr zwischen der Musikmuschel und dem Zeppelindenkmal. Zeugen sollen laut Polizei einen Knall gehört haben, es soll ein Schuss in die Luft gewesen sein. Die Polizei rückte mit fünf Fahrzeugen aus. Nachdem die zerstrittenen Lager beruhigt und die Beteiligten festgesetzt wurden, fanden Beamte tatsächlich eine Schreckschusspistole in einem Gebüsch in der Nähe.

Möglicherweise hatte ein Beteiligter die Waffe weggeworfen. „Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Passanten bestanden“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Eine Person, die zum Umfeld der Streitenden gehört, sei leicht verletzt worden.

