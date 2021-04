Streit zwischen Männern eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 32 und 25 Jahre alten Männern wurde die Polizei am Sonntagabend gegen 21 Uhr in die Albrecht-Dürer-Straße gerufen. Die beiden waren aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in Streit geraten, der schlussendlich eskalierte. Da der 32-Jährige seinem Gegenüber augenscheinlich mehrere Schläge gegen den Kopf versetzte, muss er nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen, berichtet die Polizei. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus.