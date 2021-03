Streit zwischen drei Personen in der östlichen Uferstraße eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam es am Dienstag gegen 21.30 Uhr im Bereich der östlichen Uferstraße. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet zunächst eine 20-Jährige mit einem 31-Jährigen in Streit, woraufhin sich auch der 25-jährige Begleiter der Frau einmischte. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge eskalierte der Streit, in dessen Verlauf man sich mutmaßlich mit einem Messer, Steinen und einer zerbrochenen Glasflasche attackierte. Beide Männer erlitten bei der Rauferei Verletzungen. Der 25-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung seiner Wunden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, heißt es im Bericht.