Ein 20-jähriger Autofahrer und ein 45-jährigen Taxifahrer haben sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Friedrichstraße geprügelt. Mutmaßlicher Auslöser für den Streit war die Tatsache, dass der 45-Jährige vom Fahrbahnrand anfahren wollte und der 20-Jährige gerade im Begriff war, an dem Taxi vorbeizufahren.

Der 20-Jährige hupte den 45-Jährigen an, woraufhin es zunächst zu einem kurzen Streitgespräch kam, in deren Verlauf man sich aufforderte, die Sache „wie unter Männern“ auszutragen, berichtet die Polizei. Beide Beteiligten hielten daraufhin in der Taxispur am Bahnhofplatz an und gingen mit Fäusten aufeinander los. Bei der Schlägerei zogen sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zu. Der 45-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen beide Personen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.