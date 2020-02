Zu Streitigkeiten ist es am Sonntag gegen 20.30 Uhr in Ailingen gekommen. Weil eine 17-jährige Jugendliche aufgrund ihres Alkoholkonsums bei einer Fasnetsveranstaltugn vom Deutschen Roten Kreuz betreut werden musste, sah sich der Vater des Mädchens veranlasst, zwei männliche Jugendliche zu beschuldigen, seiner Tochter K.o.-Tropfen verabreicht zu haben. Zeugen und die beiden Jugendlichen gaben an, dass das Mädchen dem Alkohol zugesprochen habe. Die Anschuldigungen in Verbindung mit dem Alkoholpegel sorgten nach Angaben der Polizei letztlich zum Streit mit einem „kleinen Gerangel“. Straftaten wurden jedoch laut Zeugen nicht begangen.