Streit unter Mitbewohnern eskaliert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 48 und 46 Jahren am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in einer Wohnung in der Straße „Hoher Weg“ in Friedrichshafen ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Im Verlauf des Streits soll der Ältere seinem Mitbewohner mehrfach mit der Faust ins Gesicht und mit einem Messer gegen den Rücken und ins Genick geschlagen haben. Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen, eine Behandlung war offenbar nicht notwendig. Er verließ die gemeinsame Wohnung freiwillig.