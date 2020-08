Ein Mercedes-Fahrer hat am Montag gegen 10.45 Uhr in der Friedrichshafener Paulinenstraße einen anderen Mercedes überholt und dabei einen Unfall verursacht.

Nachdem der Unbekannte auf Höhe der Rotach-Brücke das spätere Unfallopfer überholte, schnitt er diesen beim Wiedereinscheren so stark, dass der 22-Jährige ausweichen musste, einen Bordstein schrammte und beide Felgen auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurden.

Anschließend kam es an der Kreuzung Paulinenstraße/Eberhardstraße an der Ampelanlage bei Rot zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Unfallverursacher beleidigte den 22-Jährigen mit Kraftausdrücken, stieg aus seinem Mercedes aus und drohte, ihn aus dem Fahrzeug zu ziehen. Nachdem die Ampel Grün zeigte, bog der Unbekannte mit seinem Mercedes in Richtung Eberhardstraße ab.

An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1500 Euro.