Eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Maskentragepflicht ist nach Angaben der Polizei die Ursache für eine handfeste Auseinandersetzung am Donnerstagabend in einem Einkaufsgeschäft in der Stockerholzstraße. Eine 69-jährige Passantin hatte einen Mann auf seine Pflicht hingewiesen, da dieser keine Maske trug. Die verbalen Streitigkeiten arteten daraufhin derartig aus, woraufhin der 58-Jährige einen Teleskopschlagstock zückte und auf den 45-jährigen Sohn der Frau losging. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt nun gegen den 58-Jährigen.