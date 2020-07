Streit um Eine Frau: Mit den Füßen auf Kontrahenten eingetreten

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 26 und 43 Jahre alten Männern ist es laut Polizei am Montag gegen 23.30 Uhr in der Schreienöschstraße gekommen. Die beiden stark alkoholisierten Kontrahenten waren im Streit um eine Frau aneinandergeraten, hierbei habe der Ältere dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht geschlagen und, als dieser am Boden lag, mit den Füßen auf ihn eingetreten. Dadurch wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Den Beamten wurde der 43-Jährige, dessen Atemalkoholtest einen Wert von etwa 2,2 Promille ergab, zusehends aggressiver, beleidigte diese und wollte die Örtlichkeit verlassen. Er wurde vorläufig festgenommen. Hiergegen wehrte sich der Mann heftig und verletzte zwei Polizisten leicht. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung wurde dem 43-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er mussteden Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstre-ckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und anderem ermittelt.