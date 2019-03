Streit um die Zeppelin-Stiftung: Im Juni geht’s vor Gericht

Ende Juni wird das Verwaltungsgericht Sigmaringen erstmals im juristischen Dauerstreit um die Zeppelin-Stiftung verhandeln. Die Sitzung findet am Mittwoch, 26. Juni, um 10 Uhr statt und ist öffentlich.

In dem Verfahren geht es um den Antrag von Albrecht von Brandenstein-Zeppelin, die Zeppelin-Stiftung der Kontrolle der Stadt Friedrichshafen zu entziehen und in ihrer ursprünglichen Form wiederherzustellen – mit ihm selbst und seiner Familie an einflussreicher Stelle. Der Urenkel des Luftschiffpioniers und Stiftungsgründers Graf Ferdinand von Zeppelin hält die Umwandlung der Stiftung in kommunales Sondervermögen im Jahr 1947 für unrechtmäßig. Sein entsprechender Antrag vom September 2015 war vom zuständigen Regierungspräsidium Tübingen im Dezember 2016 abgelehnt worden. Dagegen klagte von Brandenstein-Zeppelin im Januar 2017.

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen wird voraussichtlich zunächst nur die Frage prüfen, ob der Urenkel des Grafen überhaupt klagebefugt ist. RP und Stadtverwaltung sehen das nicht so.