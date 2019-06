Streit um die Zeppelin-Stiftung: Am Mittwoch trifft man sich vor Gericht

Die Verhandlung beginnt am Mittwoch um 10 Uhr im Sitzungssaal Raum 2.8 des Verwaltungsgerichtes. Zuhörer erhalten laut dem VG 30 Minuten vor Beginn der Sitzung Einlass in den Sitzungssaal. Für Zuhörer und Medienvertreter stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung. Der Einlass erfolgt nach der Reihenfolge des Eintreffens am Sitzungssaal. Sobald die zur Verfügung stehenden Sitzplätze erschöpft sind, wird der weitere Einlass in den Sitzungssaal nicht mehr gestattet.