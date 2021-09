Streit über Wechselgeld eskaliert in Supermarkt

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagabend gegen 20 Uhr an einer Kasse eines Einkaufsgeschäfts in der Meistershofener Straße ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen zwei Männer.

Aufgrund angeblicher Unstimmigkeiten mit dem Wechselgeld war ein 25-jähriger Kunde mit einer Kassiererin in Streit geraten. Als dieser Disput wegen des aggressiven Auftretens des 25-Jährigen zu eskalieren drohte, kam der Angestellten laut Polizei ein 34-jähriger Kunde zur Hilfe.

Daraufhin sei es zwischen den Männern zur gegenseitigen Körperverletzung gekommen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.