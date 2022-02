Streit in Lokal eskaliert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung, die am Dienstag gegen 23.30 Uhr in einem Restaurant in der Seestraße begann und sich über die Innenstadt bis zum Hafenbahnhof fortsetzte, ermittelt die Polizei nun strafrechtlich. Ein 57-Jähriger war aus bislang nicht näher bekannten Gründen in dem Lokal mit seiner 32-jährigen Bekannten aneinandergeraten, als beide gemeinsam mit einer Gruppe dort verweilten, heißt es im Polizeibericht. Im Verlauf des Streits soll der Mann die 32-Jährige mehrfach geschlagen und getreten haben. Außerhalb der Gaststätte griff die 32-Jährige letzten Endes zu einem Aschenbecher, warf diesen in Richtung eines weiteren 26-jährigen Begleiters, beschädigte dessen Wagen mit einem Stein und ließ die Luft aus den Reifen. Sowohl der 57-Jährige als auch die 32-Jährige, die eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ablehnte, müssen nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Die Hintergründe des Streits sind bislang nicht näher bekannt. Der Polizeiposten Altstadt hat die Ermittlungen übernommen.