Ein 58 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagabend in der Paulinenstraße erst mit einer Gruppe Jugendlicher gestritten, ist dann in sein Auto gesstiegen und davongefahren. Das Problem dabei: Er war betrunken.

Laut Polizeibericht kam es kurz nach 20 Uhr zu dem Gerangel mit den Jugenldichen. Zwei der Jugendlichen gelang es in der Folge zu flüchten. Dies veranlasste den 58-Jährigen dazu, in sein Auto zu steigen und die Jugendlichen zu verfolgen. Zeugen der Rangelei hatten zwischenzeitlich die Polizei verständigt, die das Auto während der Fahrt entdeckte und anhielt. Die Beamten stellten beim Gespräch schnell fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Da er einen Atemtest verweigerte, musste er die Beamten direkt zu einer Blutentnahme begleiten. Dies verweigerte er und sperrte sich gegen das Mitnehmen, weshalb ihm die Polizeibeamten Handschellen anlegten. Im Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Um was es bei der vorangegangenen Streitigkeit ging, ist noch unklar.