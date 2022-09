Mindestens acht Frauen kriegen sich auf Spielplatz in die Haare

Mindestens acht Frauen sind auf einem Spielplatz in Singen in Streit geraten. Mehrere Polizeistreifen waren erforderlich, um sie zu beruhigen.

Wie die Polizei mitteilt, haben sich am Freitag, kurz nach 19 Uhr, auf einem Spielplatz an der Ekkehardstraße in Singen mehrere Personen gestritten. Dabei sei mindestens eine Person leicht verletzt worden.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen, so die Polizei, kam es im Beisein von mehreren Kindern zwischen mindestens acht Frauen aus bislang nicht bekannten Gründen zunächst zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf zog eine 24 Jahre junge Frau einer 20-Jährigen so stark an den Haaren, dass diese ein Haarbüschel verloren hat, heißt es im Polizeibericht.

Weitere Personen heizen den Streit an

Mehrere Streifen waren demnach erforderlich, um die aufgebrachten Frauen zu beruhigen. Noch während der polizeilichen Maßnahmen kamen weitere Personen zum Spielplatz, wodurch sich der Streit zumindest verbal immer wieder entfachte.

Die Polizei in Singen sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07731 8880 zu melden.