Im Streit darüber, wer sich an der Kasse eines Drogeriemarktes in der Friedrichstraße vorgedrängelt hat, sind zwei Männer am Montagnachmittag gegen 15 Uhr handgreiflich geworden.

Als der 60-Jährige den 59-Jährigen in einem verbalen Streit als „Arschloch“ betitelte, griff der Jüngere zum Handy, um die Polizei zu rufen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der 60-Jährige ihm daraufhin das Handy aus der Hand. Es fiel zu Boden fiel und dabei beschädigt wurde. Als der 60-Jährige aus dem Geschäft flüchten wollte, hielt der 59- Jährige ihn am Arm fest. Der Festgehaltene riss jedoch am T-Shirt seines Verfolgers und verletzte ihn dadurch. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.