Streit an der Supermarktkasse: Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht

Ein Unbekannter soll einem 41-Jährigen in einem Lebensmitteldiscounter in der Ravensburger Straße ins Gesicht geschlagen haben. Das teilt die Polizei mit. Die beiden Männer haben sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr an der Kasse gestritten. Es ging laut Zeugen wohl um die Anstehreihenfolge.

Der Mann schlug dem 41-Jährigen laut Polizeibericht eine Ohrfeige und flüchtete dann aus dem Geschäft.

Polizei bittet um Hinweise

Der Tatverdächtige sprach demnach gebrochenes Deutsch und wird als Mitte 30 und 175 Zentimeter groß beschrieben. Er hat eine schwarze Kurzhaarfrisur und war mit einer schwarzen Jogginghose und einer roten Trainingsjacke mit der Rücken-Aufschrift "HEM" bekleidet.

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Körperverletzung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.