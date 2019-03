Drei Jungen im Alter von zwölf, 13 und 14 Jahren haben sich am Mittwoch gegen 17 Uhr an einem verschlossenen, in der Hochstraße abgestellten Mountainbike zu schaffen gemacht. Laut Polizeibericht wurden sie von Zeugen dabei beobachtet.

Das Trio war in einem Hofbereich aufgefallen, wie es an dem Fahrradschloss hantierte, und wurde schließlich von einem Anwohner in die Flucht geschlagen. Alle drei konnten von einer zufällig vorbeikommenden Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurden die Eltern der Kinder verständigt.